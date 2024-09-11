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ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino dönemi

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ABD Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino getirildi

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ABD Milli Takımı'nda Mauricio Pochettino dönemi
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ABD Futbol Federasyonu, erkek milli futbol takımı teknik direktörlüğüne Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu getirdiklerini duyurdu.
ABD Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mauricio Pochettino'nun erkek futbol takımı teknik direktörlük görevine getirildiği duyuruldu.
İLK KEZ MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRACAK
Pochettino böylece kariyerinde ilk kez bir milli takımda görev alacak.
52 yaşındaki teknik adam, daha önce Espanyol, Southampton, Tottenham, Paris Saint-Germain ve Chelsea'yi çalıştırdı.
Mauricio Pochettino, teknik direktörlük kariyerinde Paris Saint-Germain ile Ligue 1'de şampiyonluk yaşarken aynı zamanda Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.
 
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