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ABD ile Galler yenişemedi

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Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu mücadelesinde ABD ile Galler 1-1 berabere kaldı

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ABD ile Galler yenişemedi

FIFA Dünya Kupası 2022 B Grubu'nda ABD ile Galler karşı karşıya geldi.

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim yönetti.

Müsabaka, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

ABD'nin golü, 36. dakikada Pulisic'in asistinde Weah'tan geldi.

Galler, cevabı 82. dakikada Bale'ın penaltı vuruşuyla verdi.

Bu sonuçla her iki takım, grup lideri İngiltere'nin ardından ikinciliği paylaştılar.

ABD, gruptaki ikinci maçında 25 Kasım'da İngiltere ile karşı karşıya gelecek.

Galler, aynı gün İran'ın rakibi olacak.

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