8 gollü maçta tur biletini Barcelona kaptı

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, Granada'ya konuk oldu. Normal süresi 2-2 biten maçta, rakibini uzatmalarda 5-3 yenen Barcelona, adını yarı finale yazdırdı

Ev sahibi Granada, Robert Kenedy (Dk. 33) ve RobertoSoldado'nun (Dk. 47) golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğü maçın bitimine 4 dakika kala kaybetti.

AntoineGriezmann (Dk. 88) ve JordiAlba (Dk. 90+2) ile art arda iki gol bulan Barcelona, skora eşitliği getirince karşılaşma uzatmaya gitti.

İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada FedericoVico'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmanın ikinci devresinde Frenkie de Jong (Dk. 108) ve JordiAlba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Barcelona'da Sergi Roberto maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Tek maçı eleme usulüyle oynanan kupanın diğer çeyrek final maçlarında Sevilla deplasmanda Almeria'yı 1-0, Levante de sahasında Villarreal'i 1-0 yendi.

