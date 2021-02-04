banner583
banner590
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
Simge isimlerimizin heykelleri Surlariçi Şehir Müzesi’nde
12 0
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
Önce yıktı sonra restore sözü verdi
51 0
 
Beton mikserleri yolları mahvediyor
Beton mikserleri yolları mahvediyor
35 0
Yasağa rağmen piknik
Yasağa rağmen piknik
153 0
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
Fenerbahçe Hatay’da hata yapmadı
24 0
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
Toplumsal bağışıklık için toplumun yüzde 90'ını aşılamak lazım
26 0
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
“İki devletten söz edenler AB’ye sormadılar”
27 0
banner529
banner570

8 gollü maçta tur biletini Barcelona kaptı

banner476

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde Barcelona, Granada'ya konuk oldu. Normal süresi 2-2 biten maçta, rakibini uzatmalarda 5-3 yenen Barcelona, adını yarı finale yazdırdı

8 gollü maçta tur biletini Barcelona kaptı
banner601
Ev sahibi Granada, Robert Kenedy (Dk. 33) ve RobertoSoldado'nun (Dk. 47) golleriyle 2-0 öne geçse de üstünlüğü maçın bitimine 4 dakika kala kaybetti.
AntoineGriezmann (Dk. 88) ve JordiAlba (Dk. 90+2) ile art arda iki gol bulan Barcelona, skora eşitliği getirince karşılaşma uzatmaya gitti.
İlk uzatma devresinde Barcelona 100. dakikada Griezmann ile 3-2 öne geçse de 103. dakikada FedericoVico'nun penaltıdan attığı golle skor bir kez daha eşitlendi.
Uzatmanın ikinci devresinde Frenkie de Jong (Dk. 108) ve JordiAlba ile (Dk. 118) rakip ağları havalandıran Barcelona, zorlu maçı 5-3 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Barcelona'da Sergi Roberto maçın 56. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
Tek maçı eleme usulüyle oynanan kupanın diğer çeyrek final maçlarında Sevilla deplasmanda Almeria'yı 1-0, Levante de sahasında Villarreal'i 1-0 yendi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.