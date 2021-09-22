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60 yaşındaki başkan yardımcısı profesyonel futbol oynuyor

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Surinam'ın 60 yaşındaki başkan yardımcısı RonnieBrunswijk, CONCACAF Ligi maçında 54 dakika forma giydi

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60 yaşındaki başkan yardımcısı profesyonel futbol oynuyor
1986'da Surinam'da isyancı bir lider olan ülkenin başkan yardımcısı RonnieBrunswijk, Concacaf Ligi'nde benzeri görülmemiş bir olay kaydetti.
60 yaşındaki Brunswijk, sahibi olduğu Inter Moengotapoe ile birlikte Olimpia'ya karşı mücadele etti.
54 dakika sahada kalan Surinam başkan yardımcısı aynı zamanda takımın kaptanlığını da üstlendi.
BRUNSWİJK'İN KARİYERİ
Uzun zamandır ülkenin siyasi ikliminde önemli bir figür olan Brunswijk, Surinam Başkan Yardımcılığı görevine Temmuz 2020'de getirildi.
1985 yılında Afrikalıların hakları için savaşan Orman Komandoları olarak bilinen Surinam Kurtuluş Ordusu'nun bir lideriydi.
1986'dan 1992'ye kadar süren bir iç savaşın parçası oldu ve o zamandan bu yana ülkesinde siyasetin hep içinde oldu.
Hollanda, 1999'da hüküm giydiği uyuşturucu kaçakçılığı suçundan Brunswijk'i yargıladı.
Inter Moengotapoe'nin sahibi/oyuncusu olan Brunswijk, 2002 yılında kulübün stadyumu RonnieBrunswijkstadion'ın inşasına yardım etti.
2005'te bir maç esnasında bir oyuncuyu silahla tehdit ettiği iddiasıyla açığa alındı ancak daha sonra delil yetersizliği nedeniyle cezası reddedildi. 
 
 
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