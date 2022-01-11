banner762
banner753
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli hayatını kaybetti
5 0
69 0
 
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
Tüp gaza sessiz sedasız zam mı?
16 0
35 0
Avcıların cikla mutluluğu
Avcıların cikla mutluluğu
55 0
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
CTP’nin seçim afişlerine saldırı
20 0
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
Beşiktaş Rize'yi geçemedi
11 0
banner661
banner726

54 yaşında transfer oldu

banner476

Yaşlanmayan Japon futbolcu yeni takımına gidiyor. 54 yaşındaki Kazuyoshi Miura, ağabeyinin çalıştırdığı Suzuka'ya transfer oldu

banner714
54 yaşında transfer oldu
banner721

KazuyoshiMiura... Lakabı ise KingKazu...

Futbol hayatına 1982 yılında başladı.

Aralıksız tam 40 yıl top koşturdu.

2006'dan bu yana Yakohoma forması giyen Japon futbolcu, 55 yaşın eşiğinde yeni bir transfere imza attı.

Yaşlanmayan futbolcu olarak da tanınan sporcu, artık kariyerine Suzuka takımında devam edecek.

KazuyoshiMiura transferinin ardından, "Burada oynama fırsatını yakaladığım için minnettarım ve sahada takımın kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım." açıklamalarında bulundu.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.