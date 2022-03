37 yaşında zirvede

Tottenham’dan 3 puanı adeta tek başına alan Ronaldo neden 37 yaşında Düşler Tiyatrosu’nda olduğunu bir kez daha kanıtlarken ona duyulan tereddütsüz saygının dozu bir kat daha arttı

İster sevilsinler, ister sevilmesinler dünya üzerinde bazı insanlar işlerinin üst limitini belirler. Onların auraları büyük bir disiplin ve liderlikle bezenmiştir. Attıkları her adım, yaptıkları her şey büyük sükse yaratır. Dünya tarihinin çeşitli alanlarına imzasını atmış bu isimler elbette büyük saygıyı hak eder. Tottenham’dan 3 puanı adeta tek başına alan Ronaldo neden 37 yaşında Düşler Tiyatrosu’nda olduğunu bir kez daha kanıtlarken ona duyulan tereddütsüz saygının dozu bir kat daha arttı.

Son yılların en büyük geri dönüş hikayelerinden biriydi Ronaldo’nun Manchester’a adım atması. Beklentiler, günümüzdekilerin aksine büyük zaferler ve kupaların peşinden koşmak, kısaca bir efsanenin dirilmesine öncülük etmeseydi. Ancak burasının iyi niyetle yazılmış bir hayal evreninden ziyade, Premier Lig olduğu kısa sürede tüm futbolseverlerin zihninde uyandı, işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. RalfRagnick’in gelmesiyle, Ronaldo’nun eviyle arasındaki ipler her geçen gün inceldi. Herkes bu iplerin kopmasını beklerken muammalar içindeki Portekiz seyahati birçok şeyi değiştirmişe benziyordu.

Tottenham maçında düdük çalar çalmaz 37 yaşındaki makine Manchester’da fırtına yarattı. Maç boyunca tüm hücrelerini galibiyet isteğiyle besleyen Ronaldo yine yapmayı sevdiği şeyi yaptı. Yazılan hikayede rol almak yerine o hikayenin yazarı olmayı seçti. Birçok oyuncunun hayal edemeyeceği bir noktaya şutunu çıkartan Ronaldo resitaline basit gibi görünse de zamanlamayı kusursuz kılan bir vuruşla devam etti ve klasik son dönem golleriyle kariyerinin 59. hat-trickini yaptı.

Evet yanlış duymadınız, tam 59 hat-trick. Ronaldo, böylesi bir sayıyla beraber 807 gole de ulaşıp uluslararası futbol tarihi ve istatistikleri federasyonu verilerine göre futbol tarihinin en skorer ismi oldu. Ama bildiğimiz Ronaldo muhtemelen şu sıralarda kırılacak yeni rekorların araştırması içindedir. Ya da bu rekoru kırılamaz hale getirmenin planlarını yapıyordur.

Ronaldo’ya rağmen büyük bunalımlar içindeki Manchester United halen büyük soru işaretleri barındırıyor. O kadar ki maç boyunca Ragnick’in takımı 10 kez Loris’in koruduğu kaleyi hedef alırken bunların 8’ini yine Ronaldo’nun denemeleri oluşturuyor. Kaldı ki takımda yine aynı adamdan başka isabetli şut atan oyuncunun olmaması da yaşanılan bunalımın bir başka göstergesi. Bunun sebebi Alman menajerin oyun sistemi mi, kulüp içindeki ego çatışmaları mı yoksa sezon başındaki kadro planlamasında yapılan tutarsız hamleler mi?

Herhalde buradaki tüm faktörler sezon sonundaki raporlarda art arda sıralanabilecek şeyler. Öyle ki 37 yaşında olmasına rağmen her maç rüştünü ispat eden Portekizli her maç sahada olmaktan başka bir şey düşünmüyor. Bunu istemesi için de gayet uygun bir zemini yönetim kendisine sağlamış durumda. Onun kadar gol yollarında etkin ve maçları domine eden başka bir oyuncunun kadroya katılmaması, gegenpresse kendini adamış bir menajere dahi Ronaldo’dan başka alternatif sunmuyor.