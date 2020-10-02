21 gol atıldı, hafızalara kazındı

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda dün oynanan Rio Ave-Milan maçı uzun süre futbolseverlerin hafızalarından silinmeyecek bir mücadeleye sahne oldu

Portekiz'in Vila Do Conde kentindeki 12 bin 800 kişilik Dos Arcos Stadı'nda oynanan ve kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi bileti alacağı karşılaşmada, heyecan hiç eksilmedi.

Kadro değeri 400 milyon avronun üzerindeki İtalyan temsilcisi Milan, 25,5 milyon avroluk kadrosu bulunan Portekiz ekibi karşısında zor dakikalar yaşadı.

İlk yarının golsüz sona erdiği karşılaşmada Milan, 51. dakikada Alexis Saelemaekers'ın golüyle skor dengesini lehine değiştirdi.

72. dakikada Chico Geraldes ile beraberliği yakalayan ev sahibi ekip, kalan bölümde skoru korumasını bildi ve uzatma dakikalarına geçildi.

Uzatma bölümünün hemen başında Gelson Dala ile bir gol daha bulan ve güçlü rakibi karşısında büyük avantaj yakalayan Rio Ave'nin tur umutlarını, 120+2. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yıktı.

TUR ATLAYANI 24 PENALTI ATIŞI BELİRLEDİ

Futbol kamuoyunun büyük bir bölümünün favori olarak Milan'ı gördüğü karşılaşmada turu atlayan taraf 24 penaltı atışının ardından belli oldu.

İlk 7 atışın golle sonuçlandığı seri penaltı atışlarında, 8. atışlarda Milan adına topun başına geçen Lorenzo Colombo meşin yuvarlağı üstten auta gönderirken, Rio Ave adına atışı kullanan Nelson Monte'nun vuruşunda top iki yan direğe çarparak geri döndü ve Portekiz ekibi büyük bir avantajı değerlendiremedi.

10. atışlarda iki takımın kalecisi de topu üstten auta attı. Bir sonraki atışlarda ise Milan'da Ismael Bennacer kaleciyi, Rio Ave de ise Chico Geraldes yan direği geçemedi.

12. atışta bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer takımı adına vuruşu gole çevirirken, Milan kalecisi Gianluigi Donnarumma, Aderlan Santos'un atışında topu çeldi.

Penaltı atışlarında rakibine 9-8 üstünlük kuran Milan, tur atlayan taraf oldu.

