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2030 Dünya Kupası iki farklı kıtada oynanacak

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2030 FIFA Dünya Kupası'na Fas, İspanya ve Portekiz ev sahipliği yapacak. FIFA, Dünya Kupası'nın 100. yılı olması sebebiyle Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da da birer maç oynatacak. FIFA 2030, farklı kıtalarda yapılan ilk Dünya Kupası olacak

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2030 Dünya Kupası iki farklı kıtada oynanacak
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FIFA, 2030 Dünya Kupası ev sahipliği için yapılan tek başvuru sonucunda Portekiz, İspanya ve Fas'ın ortak adaylığını onayladı.
FIFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre FIFA Konseyi, 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için 3 ülke tarafından tek başvuru olduğunu açıkladı.
Açıklamada Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortak teklifinin oybirliğiyle onaylandığı bildirildi.
FIFA Kongresi'nin, organizasyon için yapılan tek ve ortak teklifle ilgili kararı gelecek yıl içinde vereceği ifade edildi.
Açıklamada, "İlk FIFA Dünya Kupası'nın tarihsel bağlamını dikkate alan FIFA Konseyi, 2030'da ilk FIFA Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Uruguay'ın başkenti Montevideo'da benzersiz bir 100. yıl kutlama törenine ev sahipliği yapmayı oybirliğiyle kabul etti." bilgisi verildi.
FIFA, turnuvanın 100. yılı nedeniyle ilk 3 maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynatacak. Böylece 6 ülke turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.
Öte yandan FIFA 2030, farklı kıtalarda yapılan ilk Dünya Kupası olacak.
 
 
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