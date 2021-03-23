2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ilklere sahne olacak

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda yarın başlayacak Avrupa Elemeleri, ilklere sahne olacak

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak. 10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.Devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından ülkeler arasında yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle elemelerde bazı maçların yerleri değişti.İlk 3 hafta maçlarının mart ayı içinde yapılacağı organizasyonda, E Grubu'nda Estonya-Çekya karşılaşması Polonya'daki Lublin Arena'da, A Grubu'nda Portekiz-Azerbaycan müsabakası İtalya'daki Juventus Stadı'nda, G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçı ise İspanya'da La Rosaleda Stadı'nda oynanacak. D Grubu'nda Ukrayna'nın Finlandiya ve Kazakistan ile yapacağı maçlar ise kent değişikliğiyle Kiev Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla eleme maçlarında sahaya çıkacak.Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden ay-yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaşacak.2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri, bazı ilklere ve rekorlara da sahne olacak.Avrupa Elemeleri, rekor katılımla ilk kez 55 takımla düzenlenecek. Önceki rekor, 54 takımın yer aldığı Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne aitti.Önceki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, 2019 yılında Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından uluslararası spor organizasyonlarından 4 yıl men cezası alması nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda finallere kalması halinde tarafsız ülke unvanıyla turnuvada yer alacak.Söz konusu cezanın süresi, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından iki yıl kısaltılarak 16 Aralık 2022 tarihine çekilmesine rağmen Rusya Milli Takımı, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli marşı ve bayrağından yoksun kalacak.Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle özel klimalı sistemlerle donatılacak statlarda oynanacak 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, bu turnuvayla bazı ilklere imza atacak.2022 Dünya Kupası, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ve Arap devletleri arasında organizasyonun düzenleneceği ilk ülke olacak.Turnuvaya ev sahipliği yaptığı için doğrudan katılma hakkı bulunan Katar ise bu süreçte elemelerin A Grubu'nda yer alan Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ile dostluk maçlarına çıkacak ve bu maçların elemelere puan katkısı olmayacak.