2022 Dünya Kupası kuraları çekiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.
Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:
1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda
2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya
3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya
4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra
6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino
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