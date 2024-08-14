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18 yıl sonra Barcelona'dan ayrıldı

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Barcelona bir efsanesiyle daha yollarını ayırdı. 18 yıldır bordo mavili formayı giyen Sergi Roberto, 32 yaşında Katalan ekibine göz yaşları ile veda etti

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18 yıl sonra Barcelona'dan ayrıldı
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İçinde Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da olmak üzere kazanılan 25 kupa forma giyilen 373 karşılaşma... Sayısız anı ve bir gün geleceği bilinen veda.
Sergi Roberto, Barcelona'da geçirdiği 18 yılın ardından kulübüyle ayrılığını duyurdu.
14 yaşında alt yapısına geldiği Katalan ekibinde, Pep Guardiola'nın isteği ile A takıma çıkan başarılı isim için bir veda toplantısı düzenlendi. 
Takım arkadaşları kendisini sessiz dinlerken o zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadı.
Sergi Roberto, şöyle konuştu: 18 yaşında bir çocuk olarak Guardiola bana ilk formayı veren isim olmuştu ve benim için bu rüyalarımın gerçekleşmesi anlamını taşıdı. Şüphesiz kariyerimin de en parlak zamanlarıydı. Şanslıydım çünkü idol olarak gördüğüm birçok futbolcu ile soyunma odasını paylaştım. Ayrılırken şunu söylemeliyim ki mutlu ve gurur doluyum. 18 yıl boyunca herşeyimi verdiğimi bu kulüp her zaman kalbimde olacak.
Katalan ekibinde yeni teknik direktör Hansi Flick, Roberto’nun artık Barcelona oyuncusu olmadığını belirtmişti.
Deneyimli ismin bir sonraki durağının Ajax veya Fiorentina olması bekleniyor.
 
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