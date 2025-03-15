Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Z.P.K.’nin (K-31) muhaceret kayıtlarında yapılan kontrolde KKTC’ye giriş kaydının bulunmadığının tespiti üzerine ileri sorgulama yapıldı. Sorgulamada, şahsın 16 Nisan 2023 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir tır araçta gizlenerek muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye girdiği tespit edildi.

Şahsın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Girne’de müşteriden aldığı parayı kendi hesabına aktaran satış sorumlusu tutuklandı

Girne’deki bir iş yerinde satış sorumlusu olarak çalışan A.D.’nin (E-33) müşteriden aldığı ödemenin bir kısmını kendi hesabına aktardığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, şahıs, 2024 yılı Şubat ile 2025 yılı Mart ayları arasında, müşteri tarafından yapılan 117 bin 800 TL tutarındaki ödemenin, 106 bin 550 TL’sini şahsi hesabına havale etti.

Olayın dün polisin bilgisine gelmesine üzerine yürütülen soruşturmada şahıs tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da uyuşturucu

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından evde yapılan arama uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün 15.30 sıralarında B.M.(E-20)’nin evinde yapılan aramada, içerisinde 300 mlgr hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü bulunarak, emare olarak alındı.

Şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Ercan’da ve Gazimağusa’da sarhoş olup rahatsızlık veren şahıslar tutuklandı

Alkollü içki tesiri altında bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün Ercan Havalimanı yolcu gidiş salonunda 299 mlgr alkollü içki tesiri altındaki F.M.K.(E-60) ve Gazimağusa’da 217 mlgr alkollü içki tesiri altında M.S.K.’nin (E-52) rahatsızlık verdiği tespit edilerek, şahıslar tutuklandı.

Soruşturmalar devam ediyor.

- Ülkede izinsiz ikamet eden 2 kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetimlerde, ikamet izni olmadan ülkede ikamet eden 2 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, şahısların tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.