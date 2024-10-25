Zahide Güçlü’nün yürek yakan hikayesi

TUSAŞ'a yönelik düzenlenen terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü, evlilik yıl dönümünde, eşinin gönderdiği çiçeği almak için nizamiyeye gittiği sırada şehit oldu

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında, makine mühendisi Zahide Güçlü Ekici, eşi Yalçın Ekici'nin 14. evlilik yıl dönümü için gönderdiği çiçeği almak üzere nizamiyeye giderken şehit oldu.

Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Ekici, yerli GÖKBEY genel maksat helikopteri projesinde aktif rol aldı.

Ayrıca, TUSAŞ'ta birçok projede görev yaptı. 2021'de lösemiye yakalanan 8 yaşındaki kızının tedavi sürecinde ona büyük destek oldu ve bu dönemde kanser hastalarına da yardımcı oldu.

Zahide Güçlü Ekici'nin oturduğu binanın önünde taziye alanı oluşturuldu. Binaya Türk bayrağı asılırken, saldırı sırasında giydiği botlar girişe konuldu. Ekici ailesi, taziyeleri binanın önünde kabul etti.

Ekici'nin ailesine taziyede bulunan bir iş arkadaşı, "Kendisi lider mühendis olarak görev yapıyordu. Dün bize evlilik yıl dönümü olduğunu söyledi sabah. Çok güzel giyinmişti, elbisesi ve topuklu ayakkabısı vardı. 'Eşi çiçek yolladı' diye haber gelince, hepimizden su siparişi aldı. Kızı 2021'de kansere yakalandı. Ama iyileşmişti, uzun bir tedavi süreci oldu. O süreçte yarım gün geliyordu. Sonra yeniden tam güne geçti. Kanserli çocuklara yardımcı oluyordu. Eskiden eşi de TUSAŞ'ta çalışıyordu, şimdi özel bir şirkette mühendis olarak çalışıyor. 5 dakika geç gitseydi böyle olmayacaktı belki de. Olay olduğunda herkes birbirinden haber almaya çalışıyordu. Bir tek Zahide yoktu. Önce telefonu çalıyordu açmıyordu. Sonra araya araya kapatmışız telefonu, şarjı bitmiş. Zahide çok başarılı ve güçlü bir kadındı. Birlikte birçok projede yer aldık. GÖKBEY helikopterinin imalatında yer almıştı" dedi.

Zahide Güçlü Ekici'nin ağabeyi Hamit Kurtuluş Güçlü de "Melek gibi bir insandı. Çok yardımseverdi. Kızı lösemiyle savaştı, şimdi süreci takip ediliyor. Annesinin vefat ettiğini öğrendi psikolog eşliğinde. Melek gibi, hayırsever, yardımsever bir insandı. Tanıdığı tanımadığı herkese yardım eder, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışırdı. Vatanına çok bağlıydı, çok severdi. Şehitlik ona çok yakıştı. Yaptığı işten gurur duyuyordu" diye konuştu.

