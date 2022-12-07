Yumruklar havada uçuştu

TBMM Bütçe görüşmelerinin ikinci gününde İYİ Parti ve AKP’li vekiller arasında yumruklu kavga çıktı. AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Partili Hüseyin Örs’e yumruk attı. Kavganın ardından kalp spazmı geçiren Örs hastaneye kaldırıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, yoğun bakımda tedaviye alınan Örs'ün hayati tehlikesi olduğunu açıkladı

TBMM, Adalet ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İYİ Partili vekilin konuşması sırasında kavga yaşandı.İYİ Parti'den son konuşmacı olarak kürsüye İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz çıktı. Beyaz konuşmasına başlamadan önce AKP'nin ön sıralarında oturan AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ile İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar laf attılar.Beyaz ile AKP'li vekillerin sözlü atışması sürürken oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Haydar Akar, “Lütfen, hatibe söz verdim, konuşmasını yapsın” diye uyardı.Vekillerin atışması devam edince Akar kızdı ve “Birleşime 10 dakika ara veriyorum” dedi.Arada tansiyon yükseldi. AKP ve İYİ Partili vekiller, kürsü önünde toplandılar. AKP'li Zafer Işık ile İYİ Partili Hüseyin Örs arasında arbede çıktı.Işık, yüzük olan sağ eliyle Örs'e vurdu. Merdivenlerin olduğu bölümde yumruk atan AKP'li Işık, dengesini kaybederek yere düştü.Işık'la birlikte kavgaya karışan AKP Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in de yere düştüğü görüldü. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş ise AKP'li Işık'ın burnunu sıktı.İdari Amirleri ile CHP'li vekiller kavganın daha da büyümesini engellediler. Yumruklu darbe alan İYİ Partili Hüseyin Örs, revire götürüldü. Kafasında şişlik olduğu öğrenilen vekilin belinde incinme olduğu için MR çekilmesi istendi.Bütçe görüşmelerinde çıkan kavgada yaralanan İYİ Partili Hüseyin Örs, kaldırıldığı hastanede yoğun bakım servisine alındı. Örs’ün kalp rahatsızlığının tetiklendiği, ritim problemi yaşadığı ve kalbinin durma noktasına geldiği belirlendi. Elektro şokla kalbi yeniden çalıştırılan Örs ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.Örs’ün kaldırıldığı hastaneye giden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, hastane önünde gazetecilere açıklamalar bulundu. Zorlu, yoğun bakımda tedavisi süren Örs’ün hayati tehlikesi olduğunu ifade etti.