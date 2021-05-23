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Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı

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Hakkari'de çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, 1,5 sene üzerinde çalışarak 20 litrelik benzinle 150 kilometre giden 'Hummer' tarzı bir araba yaptı. Karahan, "Ben bir çobanım ve bunu yaptım. İmkânlarım olsa neler yaparım neler" dedi.

Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’nde yaşayan ve çobanlık yapan Mehmet Şerif Karahan, sanayiden satın aldığı hurda malzemelerden 1,5 sene üzerinde çalışarak otomobil yaptı.
Sıra dışı bir araç yapmak için kolları sıvayan Karahan, 1,5 sene süren çabalarının sonucunda aracını tamamlayarak yola çıkardı.
Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 3
Yaptığı ‘Hummer’ tarzı aracı deneme amaçlı Esendere yolu üzerinde trafiğe çıkartan Karahan, aracın ileri ve geri yön alma kabiliyetinin son derece iyi olduğunu ifade etti.
Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 4
150 kilometre hıza kadar ulaşan ve ‘Bayrak-1’ ismini verdiği aracın üzerinde Atatürk resmi ve imzası da kullanan Karahan, “Özellikle yerli ve milli üretimle ilgilendiğim için bu sefer hayalini kurduğum aracı yaptım. Dışarıya bağlı kalmayarak artık yerli ve milli üretimimizi biz yapalım" dedi.
Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 5
Karahan, "Artık F-35 uçağımızı, arabamızı biz yapalım. Bende buna karşılık kolları sıvadım. Sanayideki eski malzemeleri satın alarak 1,5 sene içinde arabamı yaptım" ifadelerini kullandı.
Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 6
"Vites, korna, sinyal lambalar, araç koltukları, araç motoru ve bir araçta olacak tüm malzemeleri bu araçta kullandım" diyen Karahan, "Bu seviyeye getirene kadar 40 bin TL param gitti. Ben bir çobanım ve bunu yaptım" şeklinde konuştu.
Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 7
Mehmet Şerif Karahan, "İmkânlarım olsa neler yaparım neler. Bu aracın ön tarafını kara şimşeğe benzetmeye çalıştım, arka tarafı ise tamamen Hummer’e benziyor" diye konuştu.
Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 8

Karahan, şunları söyledi:

"Ben bunu Teknofest’e yetiştirmek istiyordum. Maalesef kısıtlı imkânlardan dolayı gönderemedim. Ben bunu yapmak için bazen haftalarca internetten sipariş ettiğim malzemeleri bekledim. Çok zorlandım ama asla pes etmedim”


Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 9
Yaptığı aracı Teknofest’e yetiştiremediği için çok üzüldüğünü dile getiren Karahan, “İmkânlarım yoktu, yoksa daha da güzel bir şey yapacaktım. Eğer imkânlar olursa 600 beygir gücünde araç yapacağım" dedi.
Yüksekovalı çoban 20 litre benzinle 150 kilometre giden ‘Hummer’ tarzı araba yaptı - 10

"20 LİTRE BENZİNLE 150 KM YOL ALIYOR"

"Aracımın ağırlığı 700 kilodur ve 2 kişiliktir. Bayrak-1 isimli aracım 20 litre benzinle, yani bir depo benzinle 150 kilometreye kadar yol alabiliyor" diyen Karahan, "Ben aracı yapmak için inşaatlarda çalıştığım parayla bile malzemelerini aldım" ifadelerini kullandı.
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