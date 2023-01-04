banner875
banner885
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
ABD Temsilciler Meclisi'nde seçim krizi: 3'üncü turda da sonuç çıkmadı
3 0
DAÜ uzatmada kazandı
DAÜ uzatmada kazandı
11 0
 
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
DİGEM ve UKÜ sezonu üçüncü tamamladı
19 0
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
2023 geldi, Lozan Antlaşması bitti mi?
25 0
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
Cumhurbaşkanlığı’nda 26 yeni danışman
23 0
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
“Hedefim, iki dönemden sonra bayrağı devretmek”
19 0
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
KTSYD üyeleri yılbaşı balosunda buluştu
15 0
banner878

Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam

banner476

Türkiye’de yüksek hızlı tren biletlerinin fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 zam yapıldı. İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 215 TL’den 248 TL’ye çıktı

banner825
Yüksek Hızlı Tren biletlerine zam
Türkiye’de Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatları yeni yılda yaklaşık yüzde 15 zamlandı.
Bu zamla birlikte İzmit-İstanbul arası tren bilet fiyatı 51 TL'den 59 TL'ye yükseldi.
 İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı ise 215 TL'den 248 TL'ye çıktı.
2022 yılı içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından YHT biletlerine ocak ayında yüzde 20, mart ayında yüzde 10, nisan ayında yüzde 15 ve son olarak haziran ayında ise yüzde 30, eylülde yüzde 10 oranında zam yapılmıştı.
Son yapılan zamla birlikte son bir yılda YHT bilet fiyatları bir yıl içerisinde altıncı kez zamlanmış oldu.
YHT BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yapılan zam ile birlikte Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 120 TL’den 141 TL’ye,
Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 95 TL’den 110 TL’ye,
Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 140 TL’den 161 TL’ye çıktı.
Ankara-Konya biletleri ise 95TL'ten 112 TL’ye çıktı.
Ayrıca İzmit-İstanbul arası tren bilet fiyatı 51 TL'den 59 TL'ye,
 İzmit-Ankara arası bilet fiyatı 200 TL'den 230 TL'ye yükseldi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.