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Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

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Mersin Tarsus'ta seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı

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Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

 

Faciaya kıl payı: Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarsus-Pozantı otoyolu Damlama mevkiinde, Ö.F.B. idaresindeki 31 AHS 536 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Faciaya kıl payı: Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı - 1

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek 18 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını söndürdü.

Faciaya kıl payı: Yolcu otobüsü seyir halindeyken alev aldı - 2

Herhangi bir yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı olayda, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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