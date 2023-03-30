Yoksulluk sınırı 31 bini geçti

Türkiye’de Türk-İş'in araştırmasında, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 liraya, yoksulluk sınırı 31 bin 241 liraya yükseldi. Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 12 bin 469 lira.
Türk-İş’in araştırmasının 2023 Mart ayı sonucuna göre;
* Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 9 bin 591,13 TL'ye,
* Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 31 bin 241,48 TL'ye,
* Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' ise aylık 12 bin 469,98 TL'ye yükseldi.
Mutfak enflasyonundaki değişim Mart 2023'te şöyle oldu:
* Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleşti.
* İki aylık değişim oranı yüzde 17,96 tespit edildi.
* Son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu.
* On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı.
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