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Yoğun bakımdaki corona hastası: Öbür dünyaya gittim, geri geldim

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Yaklaşık 1 ay önce corona virüsüne yakalanarak, yoğun bakımda tedavi gören 68 yaşındaki Fuat Odabaşı, "Bu hastalık gerçekten çok değişik. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, 'Tavanlara bakarsınız' diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Öbür dünyaya gittim, geri geldim" dedi

Yoğun bakımdaki corona hastası: Öbür dünyaya gittim, geri geldim

Şeker ve kalp hastalığı bulunan emekli Fuat Odabaşı, yaklaşık 1 ay önce üşüme ve titreme şikayetleriyle aile hekimliğine başvurdu. Odabaşı, zatürre başlangıcı şüphesiyle hastaneye gönderildi. Odabaşı’nın burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alınan Fuat Odabaşı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı. Burada tedavisi devam eden Odabaşı, herkese uyarıda bulunarak şunları söyledi:

“Bu hastalık gerçekten çok değişik bir hastalık. Televizyonlarda izliyordum yetkilileri, ‘Tavanlara bakarsınız’ diyorlardı; aynen öyle oldu. 3 gün bu dünyada değildim. Şuur bulanıklığı oldu. Sanki gece araba kullanıyorum, mesela lambalar yanmıyor. Her taraf karanlık. Öyle etkileniyordum. Öbür dünyaya gittim, geri geldim. Gece buraya geldiğimde sanki uydudan insanlar gelmiş, beni tedavi ediyor gibiydi”.

“AĞIZLARINDA SİGARA SOKAKLARDA GEZİYORLAR”

Fuat Odabaşı, pandemi boyunca kendisini koruduğunu anlatarak, “İnsanlar duyarlı değil. Onun için vatandaşın mesafeye, kurallara çok dikkat etmesi lazım. Vatandaş hiç maske takmadığı gibi ağzında sigara sokaklarda geziyor.” dedi.

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