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Yerli aşının adı belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü faz çalışması başlayan yerli aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiğini duyurdu.

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Yerli aşının adı belli oldu
 

Yerli aşıda faz 3 çalışması başladı.

Gönüllülerle yürütülen aşılama programı kapsamında ilk doz aşı Ankara Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilk doz uygulamasına canlı bağlantıyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, aşının adının TURKOVAC olarak belirlendiği söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Değerli bilim insanları kıymetli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yerli aşılardan üçüncü faza geçen çalışmanın başarılı olmasını diliyorum. Aşı halihazırda en ileri düzeye ulaşmış çalışmadır. Bilim insanlarımıza ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Diğer çalışmaların da en kısa sürede neticelenmesini diliyorum.

Ülkemizi salgın cenderesinden bir an önce kurtarmak için kendi aşımıza sahip olmamız önemlidir. Üçüncü aşamaya geçilen bu aşı ile son dönemece girmiş bulunuyoruz. Aşımızın seri üretimine ve yaygın kullanıma geçilmesini temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın aşı olarak kendilerini ve yakınlarını koruma sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyorum."

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