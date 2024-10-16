Yeni vergi paketi vatandaşlara 71.7 milyar liraya mal olacak

Türkiye'de savunma sanayisini güçlendirmek için hazırlanan yeni vergilerle halktan yılda 71 milyar 739 milyon TL daha toplanacağı ortaya çıktı

Türkiye'de savunma sanayisini güçlendirecekleri iddiasıyla Meclis’e yeni bir vergi yasa teklifi getiren AKP iktidarının yeni paketle halktan yılda 71 milyar 739 milyon TL daha toplayacağı ortaya çıktı.

Pakete göre bu paranın 13.1 milyar lirasını kredi kartı limiti 100 bin lirayı aşan vatandaşlar ödeyecek.

En fazla tepki çeken düzenlemelerden biri, 100 bin TL'lik kredi kartı limitine yıllık 750 TL kesinti yapılması.

Scooter veya küçük motosikletlerle işe gidip gelmeye çalışan dar gelirlilerden de 275 milyon TL toplanacak.

71.7 milyar liranın 69.3 milyar lirası Savunma Sanayisini Destekleme Fonu’na gidecek. Geri kalan 2 milyar 439 milyon lira ise bütçeye gelir kaydedilecek. Fona taze kaynak bulunduğu için bütçeden savunmaya aktarılacak kaynak düşeceği için iktidarın elinde dilediği yere harcayabileceği ilave kaynak oluşmuş olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu yaptığı açıklamada teklifle ilgili “Burada tek bir kuruş bile bütçeye gitmeyecek” demişti.

13 MİLYARI KARTLARDAN

Hazırlanan etki analizi raporuna göre, 2025 yılında verilecek beyannamelerden 28.8 milyar lira, gayrimenkul alım satımı ile kadastro işlemi yaptıranlardan 9 milyar lira, limiti 100 bin lirayı aşan kredi kartı sahiplerinden 13.1 milyar lira, noterlerde araç alım satımı ile diğer işlemleri yaptıranlardan 18.4 milyar lira toplanacak. Ayrıca ithalat üzerinden yapılan hesapla 5 bin liranın üzerinde saat alan 2.9 milyon kişiden 1.7 milyar lira, drone alanlardan 464 milyon TL yıllık vergi alınacak.

İktidarın vergi paketinin her aileye ortama maliyeti 4 bin 275 TL olacak. Etki analizine göre Meclis’te bu hafta görüşülecek paketin büyüklüğü 71 milyar 739 milyon TL oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Türkiye’de çekirdek aileden meydana gelen hanehalkı sayısı 16 milyon 779 bin 240 oldu. Böylece yeni vergilerin aile başına maliyeti 4 bin 275 TL oldu.

GELİRE ENDEKSLİ

Verginin limit tutarlarına göre kademelendirilmeden alınması halinde 25 bin lira maaş alan dar gelirliden de de aylık geliri 250 bin lira olandan da aynı para tahsil edilecek. Üstelik aylıkları her ikisinin de 25 bin lira olan ve aile gelirleri 50 bin lirada kalan bir işçi ailesinden toplamda 1.500 TL kart parası alınırken, aylık geliri 500 bin lira olan şirket ortağı patron yılda 750 TL ödeyecek. Mevzuata göre bankalardan ilk defa kredi kartı alacaklara en fazla aylık gelirinin iki katı kadar tutarda kart limiti açılıyor. Daha önce kartı olanlar ile kartını kullananların limiti ise aylık gelirin 4 katına kadar çıkarılabiliyor. Buna göre aylık geliri 25 bin lira olanların kredi kartından harcama limiti 100 bin lira olduğu için aylık geliri 25 bin lira ve üzerinde olan tüm kart sahipleri, limitlerini örneğin 99 bin 999 TL ve altına çekmezlerse 750 liralık vergiye yakalanacak. Aylık geliri 25 bin lira olan bir işçiyle, bu işçiden aylık 20 kat daha fazla aylık geliri olan şirket ortağı hiçbir adalet gözetilmeden 750’şer lira ödeyecek.

