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Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler

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Apple'ın 7 Eylül'de tanıttığı ve 16 Eylül'de ön satışa çıkarılan yeni iPhone modellerinin teslimi başladı. Telefonları teslim almak isteyen müşteriler sabah saatlerinde Apple Store'lar önünde uzun kuyruklar oluşturdu

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Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler

 

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti. 


Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 2

Yeni iPhone modellerinden almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı.


Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 3

Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı.


Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 4

30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasına değişen fiyatlarla satışa sunulan telefonlar yoğun ilgi gördü.


Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 5

Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.


Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 6

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.


Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 1

iPhone 14 Pro Max'in dağıtım tarihleri ise henüz belli değil.


Yeni iPhone'lar için kuyruğa girdiler - 8

iPHONE TÜRKİYE FİYATLARI

İşte iPhone'ların modeline göre Türkiye satış fiyatları;

iPhone 14 Pro Max'ın başlangıç fiyatı: 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro başlangıç fiyatı: 39 bin 999 TL

iPhone 14 başlangıç fiyatı: 30 bin 999 TL

iPhone 13 başlangıç fiyatı: 24 bin 999 TL

iPhone SE başlangıç fiyatı: 16 bin 999 TL

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