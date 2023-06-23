Yatakta basıldı, kaçarken canından oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan Ali T. evli bir kadınla yaşadığı aşkın kurbanı oldu. MHP'li Başkan Mükerrem Tollu'nun yaklaşık 15 yıldır makam şoförlüğünü yapan ve bir süre önce eşinden boşandığı belirtilen 40 yaşındaki Ali T., iddiaya göre bir süredir ilişki yaşadığı evli ve bir çocuk annesi H.Y.'nin Koyunca Mahallesi'ndeki evine gitti.
UZMAN ÇAVUŞ EVE GELDİ
Uzman Çavuş İ.Y. ise görev yaptığı kentten ailesine bayram sürprizi yapmak üzere izinli geldi. Saat 01.30 sıralarında evine giren İ.Y., iddiaya göre eşi H.Y. ile Ali T.’yi yatak odasında yakaladı.
BALKONDAN DÜŞTÜ, CANINDAN OLDU
Evli kadınla basılan makam şoförü Ali T., 6'ncı kattaki dairenin balkonundan 5'nci kat balkonuna geçmek üzere korkuluk demirine asıldı.
Bu sırada tutunduğu demir korkuluktan elleri kayınca dengesini kaybeden Ali T., çakıldığı beton zeminde kanlar içinde kaldı.
Olay yerine ulaşan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali T., yaşamını yitirdi.
İFADELERİ ALINDI
Olaydan sonra Uzman Çavuş İ.Y ile eşi H.Y.'nin ifadeleri alındı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'nca çok yönlü soruşturma başlatıldı.
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