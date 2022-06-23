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Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahaleye katılan hem gönüllüler hem de orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor. Yerde ve toprak zeminde yatıp dinlendikten sonra söndürme çalışmalarına devam ediyorlar

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Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar

 

 

 Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.


Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar - 2

Alevlere 1012 OGM personeli olmak üzere toplam 2604 personel, 253 arazöz ve 26 su tankeri olmak üzere diğer kamu araçları ile toplam 598 araç, 17 OGM dozeri olmak üzere 53 iş makinesi, emniyet ve jandarmaya ait olmak üzere 20 TOMA ile müdahale ediliyor.


Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar - 3

Yangına dün akşamdan beri durmadan, özverili bir şekilde müdahale eden orman işçileri, fırsat buldukça dinleniyor.


 
Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar - 4

Yaptıkları çalışmaların ardından yorgun düşen ekipler dönüşümlü olarak buldukları alanlarda dinlenerek görevlerine geri dönüyorlar.


Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar - 5

Marmaris’te geçen yaz çıkan orman yangınında kurulan “Yelken Gönüllüleri” ekibi, sloganları “Ateş beklemez” doğrultusunda yangın bölgesinde aktif olarak çalışıyor. Yangının başlamasının hemen ardından bir araya gelen gönüllüler Değirmenyanı mevkiinde devam eden alevlere müdahale ederek, yangın söndürme ekiplerine yardımcı oluyor.


Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar - 6

Elleri, yüzleri is içinde hayatları pahasına ormanı alevlerden korumaya çalışan gönüllüler kendi aralarında oluşturdukları sistem ile yangın bölgesinde görev yapıyor. Yaptıkları çalışmaların ardından toplanma bölgesine gelen gönüllüler, toprak ve taş zeminde uyuyup dinlenme fırsatı buluyor. Dinlenme vakti sona eren gönüllüler çalışmalara kaldıkları yerden devam ediyor.


 
Yangının kahramanları: Toprak üzerinde dinlenip söndürme çalışmalarına katılıyorlar - 7

Yelken Gönüllüleri üyesi Soner Kasap, “Dün gece saat 03.00’ten beri çalışmalara destek veriyoruz. Sahadayız ve devam ediyoruz” dedi.

Toprak ve taş zeminde yatarak dinlenen gönüllülerden Sertaç Soğancı ise, Yelken Gönüllüleri olarak alevleri söndürmek için uğraş verdiklerini, ormanı korumak için ellerinden gelen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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