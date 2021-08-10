Yangında şimdilik 34 milyon zarar var

Türkiye'nin yangınla mücadelesi Muğla'da sürüyor. 5 noktadaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Açıklamaya göre, şu ana kadar 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı

Muğla'da devam eden 5 yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 38 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor.

Bölgede binin üzerinde orman personeli görev yapıyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını kontrol altına alabilmek için de çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları yapılıyor. Günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde süren yangınlara müdahale devam ederken, Yatağan Hacıveliler Mahallesi'nde iki gün önce başlayan yangının söndürülmesi için ekipler havadan ve karadan çalışma yapıyor.

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 12 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor.

Sandıraz Dağı eteklerindeki kanyonlarda ve Sarp yamaçlarda alevler henüz tamamen söndürülemedi. Yangın, özellikle Şeytan Deresi kanyonu olarak bilinen bölgede etkisini sürdürüyor. Bu noktalara karadan ulaşım imkansız olduğu için hava araçları ile çalışma yapılıyor.

PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından son duruma ilişkin bir açıklama yaptı. Pakdemirli, "Milas ve Köyceğiz yangınları dışında ülkemizdeki tüm orman yangınları kontrol altına alınmıştır" dedi. Bakan, yangınlara karadan ve havadan müdahalenin sürdüğünü söyledi.

Etkilenen alanlara değinen Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanı'mızın da açıkladığı gibi yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için de destek verilecektir. Tabii binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor. Vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. Şu ana kadar 207'si kuruldu, bugün 31 yaşam konteyneri daha değişik mahallelerimize kurulacak."

"Hiçbir şekilde sıkıntımız yok. Geçici yaşam konteynerleriyle vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı. Şu ana kadar bin 52 kişiye, 25 milyon 753 bin lira ödendi."

