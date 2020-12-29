Yılbaşında, Milli Piyango’nun 100 milyon TL, KKTC Devlet Piyangosu’nun ise 2 milyon TL olan büyük ikramiyesi, vatandaşları heyecanlandırdı









Türkiye Cumhuriyeti Milli Piyango İdaresi’nin 100 milyon TL’lik yılbaşı büyük ikramiyesi, Türkiye’de olduğu gibi ülkemiz insanlarının da rüyalarını süslüyor. Gıynık’a göre KKTC Devlet Piyangosu’nun da yılbaşında büyük ikramiyeyi 2 milyon TL olarak açıklaması, herkeste “Ya bana çıkarsa” heyecanı yarattı.

“Ya çıkarsa” diye hayallerini Milli Piyango ve Devlet Piyangosu’nun yılbaşı özel çekilişlerine odaklayanlar, talih kuşunun başlarına konmasını bekliyor. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesinin tam bilete çıkması halinde, bu hem Milli Piyango’nun hem de Devlet Piyangosu’nun tarihinde bir kişiye verilecek en yüksek ikramiye olacak.

Milli Piyangolar 31 Aralık 2020 gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde

563 milyon 400 bin TL ikramiye dağıtılacak.

100 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 10 milyon TL, 10 adet 1 milyon TL, 30 adet 120 bin TL, 100 adet 10 bin, 200 adet 5 bin TL, 500 adet bin, 10 bin adet 500 TL, 40 bin adet 400 TL, 200 bin adet 300 TL, 700 bin adet 200 TL, 2 milyon adet 100 TL ve 63 adet de 100 bin TL teselli ikramiyesi verecek.

TAM BİLET 100, YARIM BİLET 50, ÇEYREK BİLET DE 25 TL’DEN SATILACAK

Her yılbaşı öncesinde milyonlarca kişinin zenginlik hayali kurmasına neden olan bu özel çekilişlerde, şimdiye kadarki en şanslı şehir İstanbul oldu.

Türkiye’deki iller ile KKTC’den oluşan satış bölgelerinde büyük ikramiye tam 14 kez İstanbul’da satılan biletlere çıktı. Çekilişlerde büyük ikramiyelerin tamamı çeyrek bilete çıkarken, 10 yılda 40 kişi büyük ikramiye sayesinde zengin oldu.

DEVLET PİYANGOSU 4 MİLYON TL İKRAMİYE DAĞITACAK

KKTC Devlet Piyangosu, 31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişi’nde bir kişiye en büyük ikramiye olarak 2 milyon TL verirken, ikramiye sayını da artırdı.

Devlet Piyangosu’nun vereceği toplam ikramiye tutarı ise 4 milyon 486 bin 250 TL olarak açıklandı. Devlet Piyangosu, bir kişiye 2 milyon, bir kişiye 250 bin, bir kişiye 50 bin TL, bir kişiye 25 bin, 3 kişiye 10 bin, 5 kişiye 5 bin, 10 kişiye 1 bin 500, 15 kişiye 750 TL, 20 kişiye 500 TL, 40 kişiye 250 TL, 400 kişiye 120 TL, 4 bin kişiye 80 TL, 4 bin kişiye 40, 46 kişiye de 2 bin TL teselli ikramiyesi dağıtıyor.

SONU 3 İLE BİTEN BİLETİN ŞANSI YÜZDE 27

Milli Piyango’nun 100 milyon TL’lik yılbaşı ikramiyesinin çekilişi için geri sayım başladı.

Uzmanlar, talih kuşunu yakalamak için, şans ve olasılık kavramlarını inceledi. Bugüne kadar olan çekiliş sonuçlarına göre; çeyrek biletin yüzde 55, tam biletin yüzde 14, yarım biletin yüzde 31 şansı var. Sonu 1 ile biten biletlere ikramiye çıkma şansı yüzde 5, sonu 2 ile bitenlere yüzde 14, sonu 3’le bitenlere ise yüzde 27 olarak görülüyor. 1 ile başlayan biletlere ikramiye çıkma şansı yüzde 9, 2 ile başlayanlara çıkma şansı yüzde 23 ve 3 ile başlayanlara çıkma şansı ise yüzde 18 olarak veriliyor.

100 MİLYON TL’YE NELER ALINIR?

Milli Piyango Yılbaşı büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL ile altın alınmak istendiğinde 32 bin 226 adet Cumhuriyet altını, 66 bin 269 adet yarım ve 132 bin 625 adet çeyrek altın alınabiliyor.

100 milyon TL ile 283 bin 250 TL (60 bin sterlin) değerinde bin 569 normal, 2 milyon 600 bin TL değerinde 38 lüks villa, 5 milyon TL değerinde 20 villa, ya da İstanbul Boğaz’da 20 milyon TL’den satılan yalılardan 5 tane alınabiliyor.

Milli Piyango’nun büyük ikramiye talihlisinin ayrıca tanesi 500 bin TL’den 200 tane mütevazı yatın yanı sıra tanesi 1 milyon 300 bin TL’den 77 tane mütevazı otomobil, ya da her biri 2 milyon TL’den 50 tane lüks otomobil alması mümkün.

31 Aralık’ta yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 100 milyon TL’lik büyük ikramiye, 500 bin adet 200 TL, 100 bin adet 100 TL ve 2 milyon adet 50 TL’lik banknotlarla verilebiliyor.

Yılbaşı çekilişinde en çok çıkan rakamlar Milli Piyango’nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri?

Milli Piyango yılbaşı çekilişlerinde en fazla 12 kez çıkan “3” rakamı ve 10 kez çıkan “2” rakamı olurken, en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan “0” ve “9” idi.

61 MİLYON TL’Yİ KAZANMAK İÇİN KİM NE KADAR ÇALIŞMALI?

Asgari ücretli 36 bin 178 ay

İşe yeni giren üniversite mezunu memur 28 bin 571 ay

Gazeteci 33 bin 333 ay

Kamu sektöründeki bir müdür 9 bin 90 ay

25 yıllık bir öğretmen 6 bin 250 ay

Milletvekili 4 bin 545 ay

