Vural Avar cezaevinde hayatını kaybetti

28 Şubat davası çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan Korgeneral Vural Avar yaşamını yitirdi.
Emekli generallerden Erol Özkasnak ve Hakkı Kılınç ile aynı koğuşu paylaşan 85 yaşındaki Avar'ın uzun süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları olduğu belirtildi.
Vural Avar 28 Şubat döneminde Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler Daire Başkanı olarak görev yapmıştı.
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