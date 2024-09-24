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Vicdansız kardeşler

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Kahramanmaraş'ta koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı

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Vicdansız kardeşler
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde koyunlarını otlatan engelli çobana iki kız dakikalarca işkence yaptı. Kızlardan biri halay çekip şarkı söyleyerek çobanı sopayla döverken, diğer kız tüm bu anları gülerek cep telefonu ile videoya çekti.

Olay, önceki akşam saatlerinde Çokak Mahallesi’nde meydana geldi.

Seçil G., hayvan otlatan çoban Nail Y.’nin yanına giderek Akifiye Mahallesi’ne gidip kendisine içki almasını istedi.

Olumsuz yanıt alan Seçil G., Nail Y.’yi tokatladı, ardından da sopayla peş peşe vurmaya başladı. Seçil G.’nin kız kardeşi M.G. ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Nail Y., “Allah’ını seversen vurma” derken, Seçil G. ise sopayla vurmaya devam etti. Aldığı darbelerle Nail Y. başından yaralandı.

Seçil G. bu sırada kardeşine, “Bak beyni kanıyor. Bak bak beyninden nasıl kan geliyor, yaklaştır kamerayı. Evet arkadaşlar, Nail ağabeyimizin kafası kanadı ama bir şey olmaz” dediği görüldü.

M.G. ise “Bacaklarına vur, Seçil bacaklarına vur” diye karşılık verdi. Seçil G., zaman zaman türkü söyleyip oynayarak Nail Y.’ye vurmaya da devam etti.

İki kardeşin bölgeden ayrılmasının ardından Nail Y, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından Seçil G. ve kız kardeşi M.G. gözaltına alındı.

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