Vergi rekortmeni Mustafa Rahmi Koç oldu

Ankara'nın 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk sıranın sahibi 480 milyon 80 bin lira vergiyle Mustafa Rahmi Koç oldu. Kurumlar vergisinde ise ilk sıranın sahibi Türkiye Elektrik iletim A.Ş oldu

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2023 vergilendirme dönemine ilişkin gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucu Ankara'da en fazla vergi beyan eden ilk 100 vergi mükelleflerinin isimlerini açıkladı.

Gelir vergisi listesinde ilk 20 kişiden yalnızca 5 kişinin ismi açıklanırken 100 kişilik listenin tamamında ise ismini açıklamak istemeyenlerin sayısı 70 oldu. Böylece listede sadece 30 kişinin ismi açıklandı.

MUSTAFA RAHMİ KOÇ İLK SIRADA YER ALDI

Gelir vergisi listesinde ilk sıranın sahibi 480 milyon 80 bin lira vergiyle Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç oldu.

2. sıradaki kişinin ismi açıklanmazken 3. sırada 142 milyon 688 bin lira ile , Ankara 'da yerli oyun stüdyosu 'Loop Games' şirketinin kurucusu ve CEO 'su olan Mert Gür yer aldı.

Rönesans Holding sahibi Erman Ilıcak 86 milyon 206 bin lira ile 7. sırada yer alırken, Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel 83 milyon 175 bin lira ile 8. sırada yer aldı. 10. sıraya ise 53 milyon 363 bin lira ile ser Telekomünikasyon A.Ş. kurucu ortağı ve ERE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayretin Reşat Köymen yerleşti.

KURUMLAR VERGİSİNDE İLK SIRA TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.'NİN

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 5 milyar 820 milyon 245 bin liralık vergi ile Türkiye Elektrik iletim A.Ş. oldu.

Listenin 2. sırasında 3 milyar 598 milyon 960 bin lira ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yer alırken, 3. sırada ise 2 milyar 417 milyon 612 bin lira ile İller Bankası A.Ş. yer aldı.





Türkiye’de gelir vergisi rekortmenleri listesinde ilk 10 sıra şöyle;

1. Mustafa Rahmi Koç 480.080.162,58

2. İsmini Açıklamak İstemedi

3. Mert Gür 142.688.394,24

4. İsmini Açıklamak İstemedi

5. İsmini Açıklamak İstemedi

6. İsmini Açıklamak İstemedi

7. Erman Ilıcak 86.206.778,06

8. Feridun Geçgel 83.175.203,32

9. İsmini Açıklamak İstemedi

10. Hayrettin Reşat Köymen 54.363.344,44

Gelir vergisi rekortmeni kurumlar listesinde ilk 10 sıra şöyle;

1. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. 5.820.245.724,64

2. Eti Maden İşletmeleri 3.598.960.099,17

3. İller Bankası A.Ş. 2.417.612.339,00

4. İsmini Açıklamak İstemedi

5. İsmini Açıklamak İstemedi

6. Türk Traktör A.Ş. 2.021.778.543,78

7. Eti Soda Üretim San.Tic.A.Ş. 1.738.012.310,19

8. Devlet Hava Meydanları 1.343.528.182,06

9. İsmini Açıklamak İstemedi

10. İsmini Açıklamak İstemedi