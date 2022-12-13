Utanç davasında yeni gelişme

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızıyla ilgili tecavüz davasında önemli bir gelişme yaşandı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında kızı H.K.G.’yi 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirdiği iddialarına ilişkin iddianame geçtiğimiz günlerde kabul edilmişti.

H.K.G.nin avukatı bugün mahkemeye başvurarak, tutuksuz sanıklar eski eş Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında tutuklama talep edildi. H.K.G.nin avukatı ayrıca dosyaya da gizlilik kararı verilmesi istedi.

ANNESİNDEN BİLE BÜYÜK

1998 doğumlu HKG, 2004 yılında henüz 6 yaşındayken annesinden bile büyük 29 yaşında bir adamla evlendirildi. 7 yaşında cinsel taciz görmeye başladı. 13 yaşında bir rahatsızlığı nedeniyle gittiği doktor HKG’nin durumunu anladı ve kolluk güçlerine ihbar etti.

Soruşturmayı yürüten savcı, yaş tespiti için doğum raporunu istemek yerine kemik yaşının hesaplanmasını istedi. HKG’nin yerine 21 yaşında bir kadın muayeneye sokuldu. HKG’nin yaşı kemik raporunda 21 çıkınca savcı takipsizlik kararı verdi.

HKG 2020 yılında yargıya başvurdu. Başlatılan soruşturma sonunda savcı bu defa eşi, babası ve annesi için 22 yıl 6'şar aydan 67 yıl 10 aya kadar hapsi istedi. Ancak hiçbir şüpheli tutuklanmadı. Davanın ilk duruşması için Mayıs ayına gün verildi.

O RAPORU VEREN DOKTORA SORUŞTURMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı HKG’nin evlendirilmesine doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine soruşturma açtıklarını söyledi.