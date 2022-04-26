Ünlü rapçinin şüpheli ölümü

Rapçi Berk Bayındır, Kağıthane'de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.





Türkiye’de “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, dün sabah Kağıthane’de yaşadığı lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır sabah saatlerinde ikamet ettiği lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından bilinmeyen bir nedenle düşerek hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin, bipolar bozukluk hastalığı da olduğu belirtilen Berk Bayındır’ın intihar ettiği üzerinde durduğu öğrenildi.

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, “ Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum” diye konuştu.

“OĞLUMUN GELECEK KAYGILARI VARDI”

﻿Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, “Oğlum Berk Bayındır “ Beta” olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün (önceki gün) biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

