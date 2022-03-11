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Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

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İstanbul Unkapanı Köprüsü'nün bağlantı noktası, şiddetli rüzgar ve soğuk nedeniyle ayrıldı. Köprü şu anda çift yönlü olarak ulaşıma kapalı.

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Unkapanı Köprüsü ulaşıma kapatıldı

 

İstanbul'da Unkapanı Köprüsü, bağlantı noktasındaki ayrılma nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

 Konuyla ilgili AKOM'dan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, köprüde soğuk hava ve rüzgardan kaynaklanan derz ayrılması meydana geldiği bildirildi.

Köprüde oluşan 10-15 cm'lik açılma nedeniyle, araçların geçişine izin verilmiyor. 

Unkapanı köprüsü ikiye ayrıldı! Köprü araç trafiğine kapatıldı... - Güncel - Emlak Pencerem

Fatih ile Beyoğlu arasındaki ulaşımı sağlayan 477 metrelik köprünün tamiri için çalışmalar sürüyor. 

Köprü römorkörlerle çekilerek açılıp kapatılarak tekrar yerine oturtulmaya çalışıyor. 

 

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