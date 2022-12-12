Ülkü ailesinin acı kaybı

Mağusa sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Mağusa sakini Mehmet Ülkü bu akşam hayatını kaybetti.
Türk Ajansı Kıbrıs muhabirlerinden Tugçe Ülkü'nün babası olan Mehmet Ülkü 67 yaşında hayatını kaybetti.
Ülkü'nün cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip Mağusa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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