Uğur Mumcu unutulmadı

Ankara’da, 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 30’uncu yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.
Uğur Mumcuyu anmak için sabah saatlerinden itibaren evinin önüne gelen vatandaşlar, Mumcu’nun evinin bulunduğu sokaktaki Faili Meçhuller Anıtı’nda toplandı. Vatandaşlar, Mumcu’nun hayatını kaybettiği alana karanfil bıraktı ve mum yaktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet de Mumcu’nun ailesini evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Mumcu'nun evinde eşi Güldal, kızı Özge ve oğlu Özgür Mumcu ile görüştü.
Görüşmenin ardından Mumcu ailesi ve Kılıçdaroğlu, Faili Meçhuller Anıtı'na ve Mumcu'nun hayatını kaybettiği alana karanfiller bıraktı, mum yaktı.
Anma töreninde alandakilerle Mumcu'nun hayatını kaybettiği yerde şarkılar seslendirildi.
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