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Üç pitbull, 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

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Samsun'da pitbull cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü.

Üç pitbull, 11 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

 

Samsun'un Havza ilçesinin Memduhiye Mahallesi'nde iddiaya göre 11 yaşındaki Tuğba Kaplan ve arkadaşları oyun oynarken parkın yanındaki bahçede bulunan köpekleri sevmek istedi. Evin bahçesinde bağlı olmadığı ileri sürülen üç pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Kaplan, çevredekilerin yardımına koşması üzerine ölümden kurtuldu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Kanlar içinde kalan kız çocuğu Havza Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tomografisi çekilip müdahalesi yapılan Tuğba Kaplan daha sonra yine ambulansla Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

SÜRÜKLEYEREK İÇERİ ÇEKTİ

Yaşadığı dehşeti anlatan Tuğba Kaplan, arkadaşları ile parka gittiğini, arkadaşının köpekleri sevmek için yanına gidip kapıyı açınca köpeklerin kendisini ısırmaya başladığını ve sürükleyerek içeri çektiğini söyledi.

''ŞEHRİN MERKEZİNDE BUNLARI BESLİYOR''

Tuğba Kaplan'ın babası Metin Kaplan ise, "Çocuklar parka gidiyorlar. Parka giderlerken kapıyı açıyorlar. Köpek gelip bunları ısırıyor. 3-4 tane, 5 tane pitbull cinsi köpek. Şehrin merkezinde bunları besliyor. Yazık günah değil mi? Şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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