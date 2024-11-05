Üç belediyeye daha kayyum

Türkiye’de Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı. Üç başkanın yerlerine kayyum atandı

Türkiye, güne sabahın ilk saatlerinde gelen kayyım haberleriyle uyandı.

İktidar, İstanbul Esenyurt'tan sonra Mardin, Batman ve Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi belediyelerine kayyum atadı.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan, görevden alındı. Görevden alınan başkanlardan Mehmet Karayılan, polis tarafından gözaltına alındı.

Üç belediye başkanın yerine kayyum ataması yapıldı.

Mardin’de Türk’ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun başkanvekili olarak görevlendirildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp da Batman’da Sönük’ün yerine başkanvekili olarak getirildi.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde ise Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu, belediyede başkanvekili olarak görev yapacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

TC İçişleri Bakanlığı, üç belediye başkanının görevden alındığını ve yerlerine atama yapıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, üç belediye başkanı hakkındaki terör örgütü üyeliğinden aldıkları cezalar ile aynı suçtan sürdürülen soruşturmalara dikkat çekildi.

AHMET TÜRK AÇIKLAMA YAPTI

Üçüncü kez kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye binası önünde polisler tarafından güvenlik önlemleri alındı.

Ahmet Türk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız." dedi.

Ahmet Türk “Bu halk iradesinin gasp edilmesidir. Bu gasp, insanlarımız tarafından asla kabul edilemeyecek bir durumdur. İnsanları susturmaya demokrasiden uzaklaştırmaya yönelik operasyonlar yapıldığını gösteriyoruz. Ortak demokratik değerlerde buluşmak için mücadele ettik biz. Bu 3. kez. Rekorlar kitabına girecek bir durumdur bu. İktidarın gittikçe demokrasiden uzaklaştığının bir ifadesidir.” dedi.

Görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’den yüzde 57.4 oy almıştı.

Görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Eşbaşkanı Gülistan Sönük de, 31 Mart seçimlerinde DEM Parti’den yüzde 64.52 oy almıştı.

2024 Yerel Seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) adayı olan Mehmet Karayılan da, %39,45 oy oranıyla Halfeti Belediye Başkanı seçildi.

SOKAKLAR KARIŞTI

Öte yandan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük, belediye binasına giriş yapmak istedi ancak alınmayınca kargaşa çıktı. Partililer ve polisler arasında kargaşa çıktı. Yaşanan arbede kayıtlara da yansıdı.

Sokağa taşan kavgada vatandaşlar ve polisin birbirine saldırdı.

VAN

DEM Parti Van İl Başkanlığı ile Van Emek ve Demokrasi Platformu, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasını protesto etti.

Van Sanat Sokağı'nda yapılan basın açıklamasına DEM Parti Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eş Başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Basın açıklamasının ardından kalabalığa biber gazı ile müdahale eden polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Arbede sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan DEM Partili Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanması Van’da protesto edilerek basın açıklaması düzenlendi.

