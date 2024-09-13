Narin cinayetindeki çarpraz sorguda ilk itiraf eden kişi olan Nevzat Bahtiyar, üç ayrı sorguda beş çelişkili ifade verdi

Türkiye’de Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetini sorguda itiraf eden Narin’in amcasının işçisi Nevzat Bahtiyar'ın jandarma, savcılık ve mahkemede verdiği üç ayrı ifadede beş çelişki ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Taşvantepe Köyü'nde sıvacılık yapan Nevzat Bahtiyar, Narin cinayetinin kilit isimlerinden biri.

Küçük kızın cansız bedenini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Bahtiyar, tutuklandı.

Cinayeti çarpraz sorguda ilk itiraf eden kişi olan Nevzat Bahtiyar, üç ayrı sorguda beş çelişkili ifade verdi.

Jandarmaya verdiği ilk ifadede Narin'in amcası olan Salim Güran'ın cesedi yok etmesi için kendisine 200 bin lira para teklif ettiğini söyledi.

Savcılıkta ise bu ifadesini değiştirdi ve Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği için Narin'n cansız bedenini almak zorunda kaldığını iddia etti.

Jandarmaya ayrıca Narin'in cesedini amcasıyla birlikte çuvala koyduğunu söyledi.

Savcılıkta ve mahkemede ise "Cesedi kendi evimde tek başıma çuvala yerleştirdim." dedi. Jandarmada cesedin kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Bahtiyar, mahkemede amcanın "Arif'in kızını öldürdüm." dediğini öne sürdü.

Bu çelişkili açıklamalar Nevzat Bahtiyar'ın her şeyi doğru anlatıp anlatmadığı ve cinayetteki rolü hakkında şüphelere yol açtı.

YENİ AYRINTI

Narin cinayetiyle ilgili sır perdesini aydınlatmaya çalışan ekipler yeni bir ayrıntıya ulaştı.

Amca Salim Güran'ın cinayet günü Antalya'daki kuzeni Mehmet Şerif Güran'ın 5 kez aradığı ortaya çıktı. 1 saat 12 dakika içinde yapılan aramalarda toplam 353 saniye konuştukları belirlendi.

Şerif Güran ifadesinde "Kuzenim tarlamın kurtlandığını söyledi, fotoğraf attı. Sesinde panik hali yoktu." dedi.

Amcanın hedef şaşırtmak için kuzenini özellikle aradığı ihtimali değerlendiriliyor.