TV kanallarının yılbaşı programı

TV8

Tv8'de, bu akşam O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ekranlara gelecek. Yılbaşı özel programında Neslihan Atagül & Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

ATV - KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor. Hülya Avşar'ın performansıyla renklenen Kim Milyoner Olmak İster bu gece Kıbrıs saatiyle 19.00'de atv'de..



FOX TV

İlk olarak Benden Ne Olur? filmi Kıbrıs saatiyle saat 19:00'da izleyici ile buluşacak. Ardından saat 22:00'da Ata Demirer Gazinosu, Fox TV Yılbaşı Özel Programı için televizyon ekranlarından yayınlanacak. Ata Demirer'e sahnede bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik edecek.



STAR

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yılbaşı gecesi izleyici ile buluşacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen, İrem Derici, Cengiz Kurtoğlu, Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.



TRT 1

2023 Yılbaşı akşamı Kıbrıs saatiyle 19:00'da TRT'de Gönül Dağı Yılbaşı Bölümü yer alacak. Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 23.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.

SHOW TV

Yılbaşı akşamı ‘Güldür Güldür Show’a sürpriz isimler konuk oluyor. ‘Güldür Güldür Show’un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan yer alacak.



KANAL D

Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümü "Yılbaşı Gazinosu" olarak ekranlara gelecek ve özel konukları olacak.

