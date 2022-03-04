Tuzla fayı için korkutan tahmin

Deprem Haftası nedeniyle uyarılarda bulunan uzmanlar, Tuzla Gölü'nün deprem üretme aralığının 2 bin yıl olduğunu belirtirken, fayın deprem üretmesi halinde 10 bin civarı bir can kaybı olabileceği değerlendirmesini yaptı.

1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle uzmanlar yaşanabilecek tehlikelere dair uyarılarda bulundu.

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 3 yıllık bir süre içerisinde İzmir fayı, Gülbahçe fayı, Yağcılar fayı, Seferihisar fayı ve Tuzla fayı olmak üzere beş fayın incelendiğini söyledi.

Sözbilir, deprem üretme aralığı 2 bin yıl olan Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

"7.1 CİVARINDA DEPREM ÜRETEBİLİR"

Bu fayın üreteceği en büyük depremin 7.1 civarında olacağını söyleyen Sözbilir, "Türkiye’deki fayların önemli bir bölümü yerleşim alanlarından geçiyor. Tuzla fayı da Doğanbey’den başlıyor. Kuzeye doğru Çatalca, Orhanlı gibi köylerden geçerek Gaziemir ve Menderes taraflarından Konak ve Bornova’ya kadar uzanıyor" dedi.

Deprem Master Planı hakkında da bilgi veren Sözbilir şunları söyledi:

"Deprem Master Planı kapsamında yapılan çalışmalara göre eğer kendi ilinizdeki bütün yapı stokunun özelliklerini, oradaki zeminlerin bütün özelliklerini ortaya koyabilirseniz ve hangi fayın yakın zamanda kırılabileceğini bilebilirseniz, bunları bir bilgisayar programında değerlendirebiliyorsunuz."

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir

"10 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR"



Tuzla fayı deprem ürettiğinde 10 bin civarı can kaybı olabileceğini aktaran Sözbilir, "Bu tür değerlendirmeler İzmir fayı için yapıldığında 6.6 büyüklüğünde bir deprem üretilirse yaklaşık 10-15 bin kişinin hayatını kaybetmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.



9 FAY ÜZERİNDE İNCELEME YAPILACAK



Türkiye çapında AFAD tarafından bir çalışma başlatıldığını, birçok üniversitenin bu çalışmaya destek verdiğini kaydeden Prof. Dr. Sözbilir şu şekilde konuştu:



"Bugüne kadar 150 civarında fay kesilerek incelendi. Bu fayların bir kısmında deprem zamanının yaklaştığı ortaya çıktı. İzmir özelinde Tuzla ve Seferihisar gibi fayların uzun süredir deprem üretmediği ortaya çıkmış oldu. Örneğin Gülbahçe fayı en son 1389’da deprem üretmiş. Üzerinden 600-700 yıllık bir süre geçmiş durumda. İzmir fayında biraz daha şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. En son depremin 1688 yılında olduğunu düşünürsek, henüz 300-350 yıllık bir süre geçmiş ama fayın deprem üretme aralığı daha geniş. Dört üniversite ile birlikte Gümüldür fayı, Mordoğan fayı, Kemalpaşa fayı, Bergama fayı gibi 9 fay üzerinde daha çalışma yapacağız."