Tuz Gölü’nde Katliam! Binlerce Flamingo Yavrusu “Susuzluktan” Öldü

Türkiye’nin en büyük ikinci gölü ve bir zamanların “flamingo cenneti” Tuz Gölü, Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alıyor. Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Bu yıl ise yumurtadan çıkan binlerce flamingo yavrusu ne yazık ki öldü. Sebebinin ise sulama yöntemleri sebebiyle gölün kuruması olduğu düşünülüyor. Yaklaşık 5 bine yakın flamingo yavrusunun Tuz Gölü’nde “susuzluktan” öldüğü tahmin ediliyor. Birçok kişi yaşanan bu olaya, sosyal medya üzerinden tepki gösteriyor.

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Tuz Gölü, kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı ilkbahar ve yaz aylarında birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor

Her yıl 20 bin ila 22 bin arasında flamingo burada konaklıyor. Tuz Gölü, yöre halkı tarafından “flamingo cenneti” olarak da adlandırılıyor. Gölde konaklayan flamingolar kuluçka dönemini de burada geçiriyor

Sonbahar aylarından itibarinde de yavru flamingolarla birlikte sıcak ülkelere göç ediyorlar. Ancak ne yazık ki bu yıl kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu susuzluk sebebiyle öldü

Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekilmesi gölde su seviyesinin azalmasına sebep oldu

Bu da flamingoların, su ve beslenme alanlarını daralttı, ölümlerine sebep oldu. İnsanoğlu bir kez daha doğa ve çevre katliamını tetikledi

Bölgede yaşayan doğa gönüllüsü ve fotoğrafçı Fahri Tunç, gölün “vahşi sulama nedeniyle” kuruduğunu ve yavruların susuzluktan öldüğünü belirterek şunları söyledi;

“Bu yıl 5 bin flamingo kuluçkadan çıktı. Ancak gölü besleyen su kanallarının önü bentler çekilerek kesildiği için yavru flamingolar öldü. Bu bir katliamdır”

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre 2019 yılında gölde 20 bin 381 flamingo yavrusu yumurtadan çıkmıştı

Bakanlık’ın verdiği bilgilere göre dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü aynı zamanda 1. Derecede Doğal Sit Alanı, Önemli Bitki Alanı, Önemli Doğa Alanı, Önemli Kuş Alanı statülerine sahip.

Flamingo ölümleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok kişi insan eliyle gerçekleşen bu katliama tepki gösterdi;