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TUSAŞ'a terör saldırısı

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TUSAŞ'a terör saldırısı
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği ve rehine olduğu bildiriliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi. 

Saldırı ile birlikte TUSAŞ'tan patlama ve silah sesleri duyuldu. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk patlamanın ardından silah sesleri ve patlamalar devam etti.

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların devam ettiği ve rehine olduğu bildiriliyor. 

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi.
 

BAKAN YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) terör saldırısı düzenlendiği, şehit ve yaralılar bulunduğunu bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)  Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız."


SON DAKİKA HABERİ: TUSAŞ'a terör saldırısı: Şehit ve yaralılar var - 1

TUSAŞ NEDİR?

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde 'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.

25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak;

Havacılık Yapısalları Grubu
Uçak Grubu,
Helikopter Grubu,
İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,
Uzay Sistemleri Grubu,
Milli Muharip Uçak Grubu
Mühendislik Grubu

olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir. Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.

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