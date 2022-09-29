Türkiye’ye ilk sekiz ayda toplam 31 milyon 500 bin ziyaretçi gitti. Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler Almanya ve Rusya olurken en fazla artışı İngiltere gösterdi

2022 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler Almanya ve Rusya olurken en fazla artışı İngiltere gösterdi

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’ye ilk sekiz ayda toplam 31 milyon 500 bin ziyaretçi gittii. Peki bu dönemde hangi pazar nasıl bir performans gösterdi?

2019 rakamlarının ne kadarına ulaşıldı?

Bakanlığın açıkladığı veriler incelendiğinde, sekiz aylık dönemde Türkiye’ye giden yabancı ziyaretçi sayısında 2019’un yüzde 95,63’üne ulaşıldığı görülüyor. 2019 yılının ocak-ağustos döneminde 31 milyon yabancının ziyaret ettiği Türkiye’ye, bu yılın aynı döneminde 29 milyon 334 bin ziyaretçi gitti.

İngiltere’den bir rekor daha

Verilere göre ilk sekiz aylık dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülke yüzde 105,73 artışla 3 milyon 850 bin ziyaretçi gönderen Almanya oldu.

Bu dönemde 2 milyon 310 bin ziyaretçi gönderen İngiltere’den ise yüzde 2120,57 oranında rekor bir artış kaydedildi. Ayrıca İngiltere hem sekiz aylık dönemde hem de ağustos ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa’nın önde gelen diğer pazarlarından, Avusturya’dan yüzde 72,46 artışla 345 bin kişi giderken, Belçika’dan yüzde 99,75 artışla 453 bin, Fransa’dan yüzde 75,09 artışla 730 bin, Hollanda’dan yüzde 127,99 artışla 930 bin, Polonya’dan yüzde 110,66 artışla 795 bin ziyaretçi gitti Avrupa-OECD ülkelerinden toplamda 15 milyon 498 bin ziyaretçi giderken 2021’in aynı dönemine göre yüzde 162,80 artış yaşandı.

Rusya’da toparlanma, Ukrayna’da düşüş devam ediyor

Rusya’dan giden ziyaretçi sayısı yüzde 22,08 artışla, 3 milyon 3 bin oldu. 2021 yılının ilk sekiz ayında yüzde 17,49 olan Rusya’nın Türkiye destinasyonundaki pazar payı, bu yılın aynı döneminde yüzde 10,24’e geriledi.

Öte yandan, 2021 yılının ilk altı ayında 1 milyon 441 bin ziyaretçi giden Ukrayna’dan, bu yılın aynı döneminde yüzde 69,19 düşüşle 444 bin ziyaretçi gitti. Ukrayna’nın pazar payı ise 10,25’ten 1,51’e geriledi. Bu dönemde BDT ülkelerinden yüzde 20,98 artışla toplamda 6 milyon 166 bin ziyaretçi gitti.

Ayrıca ilk sekiz aylık dönemde 2021’nin aynı dönemine göre ABD’den yüzde 193,81 artışla 639 bin, Japonya’dan yüzde 336,05 artışla 16 bin, İran’dan yüzde 174,49 artışla 1 milyon 537 bin, İsrail’den yüzde 377,05 artışla 534 bin ve Çin’den yüzde 178,66 artışla 53 bin ziyaretçi gitti.