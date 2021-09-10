Türkiye’nin en güzeli belli oldu

Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı.
2. olan Cemrenaz Turhan, Miss Universe’de temsil edecek.
3. seçilen Şira Sahilli, Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.
2021 Miss Turkey seçilen Dilara Korkmaz 23 yaşında, 1.77 cm boyunda
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi.
1. Dilara Korkmaz
2. Cemrenaz Turhan
3. Şira Sahilli
Dilara Korkmaz
Hepsi eğitimli, donanımlı genç isimlerden oluşan finalistler uzun süre konuşulmuş, favoriler belirlenmişti.