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Türkiye’nin en güzeli belli oldu

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Türkiye’nin en güzeli belli oldu
 
 
Miss Turkey 2021 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu.
Miss Turkey güzellik yarışmasını Dilara Korkmaz kazandı ve Türkiye güzeli unvanını aldı.
2. olan Cemrenaz Turhan, Miss Universe’de temsil edecek.
3. seçilen Şira Sahilli, Türkiye'yi Miss Supranational’da temsil edecek.
2021 Miss Turkey seçilen Dilara Korkmaz 23 yaşında, 1.77 cm boyunda 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Finans Yüksek Lisans Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi.
 
 
1. Dilara Korkmaz
 
 
 2. Cemrenaz Turhan
 
Cemrenaz Turhan kimdir? - Cemrehan turhan kim? - Cemrehan turhan kaç yaşında? - Cemrehan turhan nereli? - Cemrehan turhan boyu kaç - Haberfokus
3. Şira Sahilli
 
  Şira Sahilli kimdir? Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli&#39;nin biyografisi
Dilara Korkmaz
 
 

Hepsi eğitimli, donanımlı genç isimlerden oluşan finalistler uzun süre konuşulmuş, favoriler belirlenmişti.
 
 
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