Türkiye’nin dört bir yanında 20 Temmuz kutlaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" nedeniyle Türkiye’nin birçok bölgesinde törenler düzenlendi.KKTC'nin "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla İstanbul Taksim'de, İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda, Mersin'de Cumhuriyet Alanı'nda ve Antalya'da Cumhuriyet Meydanı'nda törenler yapıldı.