Türkiye’den manzaralar

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve posterlerle uçuş gerçekleştirdi.
Hatay'da renkli sakallarıyla tanınan Resul Yardımcı, günlük ruh haline ve evlatlarının sevdiği renklere göre sakallarını boyuyor.
Bursa'da, 2 bin 200 ton hayvan yemi yüklü Panama bandıralı kargo gemisi Mudanya ilçesinde iddiaya göre kaptanın uyuması sonucu karaya oturdu.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde hem çobanlık yapan hem de derslerine çalışan Zeynep Kaytancı, Liselere Giriş Sınavı’nda ( LGS) 87 net yaparak 485,9 puan alıp, ilçe birincisi oldu.
Kastamonu'da 12 yaşındaki yürüme engelli Duhan Berat Güneyli'nin yaşadığı evin stabilize olan yolu, akülü aracını rahat kullanabilmesi için asfalt yapıldı.
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