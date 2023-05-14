Türkiye’deki cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde Erdoğan önde

Türkiye'de bugün yapılan 13’üncü Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekili seçimine ilişkin sonuçlar belli olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre, açılan sandık oranının yüzde 80.48 olduğu sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50.43, Kemal Kılıçdaroğlu 43.77, Sinan Oğan yüzde 5.31 ve çekildiğini açıklayan Muharrem İnce yüzde 0.49 oranında oy aldı.

Açılan sandık oranının yüzde 69.38 olduğu milletvekili genel seçiminde ise AK Parti 269, CHP 170, Yeşil Sol Parti 58, MHP 51, İYİ Parti 46, Yeniden Refah 5 ve TİP 1 milletvekili çıkardı.

Sayım devam ediyor.