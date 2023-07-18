Türkiye’de yoksulluk sınırı 36 bini geçti

Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı haziranda 10 bin 434 TL, yoksulluk sınırı ise 36 bin 91 TL oldu

Türkiye’de DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Haziran 2023 dönemi açlık yoksulluk sınırı raporunu açıkladı.

BİSAM’ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Haziran 2023 için 10 bin 434 TL oldu.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 36 bin 91 TL oldu.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 2 bin 851 TL oldu. Bu değer yetişkin bir kadın için 2 bin 746 TL, 15-18 yaş bir genç için 2 bin 933 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için 1904 TL oldu.

EN ÇOK MALİYET SÜT ÜRÜNLERİNDE

Günlük harcamalarda Nisan 2023'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 114,78 liralık harcama gereksinimi ile oluşturmaktadır. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 70,05 TL olurken sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 54,93 TL’ye ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23,4 TL oldu. Katı yağ ve sıvı yağ ise 19,19 TL’lik masraf yapılması gereken ürün grupları oldu. Yumurta için 7,81, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.13 TL harcama yapılması gerekti.

