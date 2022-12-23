Türkiye’de yeni asgari ücret 8 bin 506 TL

Türkiye’de doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Net asgari ücret 8 bin 506 TL’ye yükseltildi



Net asgari ücret 8 bin 506 TL’ye, brüt asgari ücret 10 bin 8 TL’ye yükseltildi. Net asgari ücret, bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi.

Böylece asgari ücrette temmuza göre yüzde 54,66, ocak ayına göre yüzde 100'lük artış yapıldı.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 TL'ye yükseldi. İşverene verilecek asgari ücret desteği 100 liradan 250 liraya yükseltildi.

Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihlerinde geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda bu yıl olduğu gibi ara düzenleme yapabileceklerini açıkladı.

Türk-İş'in 9 bin TL'lik beklentisi karşılanmadığı için sendika, asgari ücretin açıklandığı basın toplantısına katılmadı. Sendika, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığını belirtirken “Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise bu yıl da asgari geçim ücretini açıklamazken, 8 bin 506 TL'lik asgari ücret, Türk-İş tarafından açıklanan kasım ayı için açıklanan 7 bin 787 TL'lik açlık sınırını 719 TL geçmiş oldu. Kasım ayı açlık sınırı 2022 asgari ücretinin 2 bin 286 TL üzerinde bulunuyordu.

MİLYONLARCA İŞÇİ ASGARİ ÜCRETLİ

2023 asgari ücretinin milyonlarca işçiyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıkladığı veriye göre kayıtlı işçilerin yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK Araştırma Merkezi ise özel sektörde asgari ücret civarında (yüzde 10 altında veya üstünde) çalışanların oranının yüzde 64,7 olduğunu belirtti.

Asgari ücretle geçinen milyonlarca işçi ise yılın büyük bölümünde açlık sınırının altında yaşıyor. Geçtiğimiz yıl sert yükselen gıda fiyatları ve enflasyondaki artış hızı nedeniyle şubat ayında açlık sınırı asgari ücreti geride bırakmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla asgari ücret 5 bin 500 TL olmasına rağmen o dönem 6 bin 856 TL olan açlık sınırının altında kalmıştı.

Bu yılki enflasyon tahminleri göz önüne alındığında da bir süre sonra asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağı öngörülüyor.

MUTFAK ENFLASYONUNUN ALTINDA KALDI

Ayrıca asgari ücretteki artış, farklı kurumların açıkladığı gıda enflasyonunun da çok altında kaldı.

Geçtiğimiz yıl sonunda 4 bin 97 TL olan açlık sınırı kasım itibariyle yıl sonuna göre yüzde 90 oranında artış göstermişti. Türk-İş’e göre kasımda yıllık gıda enflasyonu yüzde 137,38 olarak gerçekleşti.

TÜİK’e göre kasımda gıda enflasyonu yıllık yüzde 102,55 seviyesinde bulunurken İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda yıllık yüzde 105 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yılın başında 4 bin 253 TL olarak belirlenen asgari ücretin, temmuz ayında 5 bin 500, 2023’te 8 bin 506 TL olmasıyla birlikte asgari ücretteki yıllık artış yüzde 100 oldu. Böylece asgari ücretteki artış miktarı TÜİK’in 137,38’lik yıllık mutfak enflasyonu artış sınırının çok altında kaldı. Öte yandan İstanbul enflasyonu ve TÜİK’in gıda enflasyonu da asgari ücret artışını sollamış oldu.

ASGARİ ÜCRETLİYİ BEKLEYEN AÇLIK SINIRI TEHLİKESİ

Milyonlarca işçinin asgari ücret seviyesinde maaş aldığı düşünüldüğünde mevcut zam nüfusun büyük bir bölümü için kritik önem taşıyor. İktisatçı Dr. Cem Oyvat’ın farklı enflasyon tahminleri ile birlikte hazırladığı senaryolara göre asgari ücretin bir kaç ay içinde açlık sınırının altında kalması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıl sonu yüzde 20 enflasyon senaryosunda asgari ücretin haziran 2023’de açlık sınırının altına ineceği tahmin edilirken Merkez Bankası anketlerindeki tahminlere göre ise asgari ücretin Mart 2023’de açlık sınırının altına inmesi öngörülüyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin miktarını dün açıkladı.Net asgari ücret 8 bin 506 TL’ye, brüt asgari ücret 10 bin 8 TL’ye yükseltildi. Net asgari ücret, bugünkü kura göre 455 dolara yükseldi.Böylece asgari ücrette temmuza göre yüzde 54,66, ocak ayına göre yüzde 100'lük artış yapıldı.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 11 bin 759 TL'ye yükseldi. İşverene verilecek asgari ücret desteği 100 liradan 250 liraya yükseltildi.Yeni asgari ücret 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihlerinde geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenmedik bir tabloyla karşılaşılması durumunda bu yıl olduğu gibi ara düzenleme yapabileceklerini açıkladı.Türk-İş'in 9 bin TL'lik beklentisi karşılanmadığı için sendika, asgari ücretin açıklandığı basın toplantısına katılmadı. Sendika, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığını belirtirken “Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir” dedi.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise bu yıl da asgari geçim ücretini açıklamazken, 8 bin 506 TL'lik asgari ücret, Türk-İş tarafından açıklanan kasım ayı için açıklanan 7 bin 787 TL'lik açlık sınırını 719 TL geçmiş oldu. Kasım ayı açlık sınırı 2022 asgari ücretinin 2 bin 286 TL üzerinde bulunuyordu.MİLYONLARCA İŞÇİ ASGARİ ÜCRETLİ2023 asgari ücretinin milyonlarca işçiyi nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıkladığı veriye göre kayıtlı işçilerin yüzde 37’si asgari ücretle çalışıyor. DİSK Araştırma Merkezi ise özel sektörde asgari ücret civarında (yüzde 10 altında veya üstünde) çalışanların oranının yüzde 64,7 olduğunu belirtti.Asgari ücretle geçinen milyonlarca işçi ise yılın büyük bölümünde açlık sınırının altında yaşıyor. Geçtiğimiz yıl sert yükselen gıda fiyatları ve enflasyondaki artış hızı nedeniyle şubat ayında açlık sınırı asgari ücreti geride bırakmıştı. Temmuz ayında yapılan ara zamla asgari ücret 5 bin 500 TL olmasına rağmen o dönem 6 bin 856 TL olan açlık sınırının altında kalmıştı.Bu yılki enflasyon tahminleri göz önüne alındığında da bir süre sonra asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağı öngörülüyor.MUTFAK ENFLASYONUNUN ALTINDA KALDIAyrıca asgari ücretteki artış, farklı kurumların açıkladığı gıda enflasyonunun da çok altında kaldı.Geçtiğimiz yıl sonunda 4 bin 97 TL olan açlık sınırı kasım itibariyle yıl sonuna göre yüzde 90 oranında artış göstermişti. Türk-İş’e göre kasımda yıllık gıda enflasyonu yüzde 137,38 olarak gerçekleşti.TÜİK’e göre kasımda gıda enflasyonu yıllık yüzde 102,55 seviyesinde bulunurken İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda yıllık yüzde 105 olarak gerçekleşti.Geçtiğimiz yılın başında 4 bin 253 TL olarak belirlenen asgari ücretin, temmuz ayında 5 bin 500, 2023’te 8 bin 506 TL olmasıyla birlikte asgari ücretteki yıllık artış yüzde 100 oldu. Böylece asgari ücretteki artış miktarı TÜİK’in 137,38’lik yıllık mutfak enflasyonu artış sınırının çok altında kaldı. Öte yandan İstanbul enflasyonu ve TÜİK’in gıda enflasyonu da asgari ücret artışını sollamış oldu.ASGARİ ÜCRETLİYİ BEKLEYEN AÇLIK SINIRI TEHLİKESİMilyonlarca işçinin asgari ücret seviyesinde maaş aldığı düşünüldüğünde mevcut zam nüfusun büyük bir bölümü için kritik önem taşıyor. İktisatçı Dr. Cem Oyvat’ın farklı enflasyon tahminleri ile birlikte hazırladığı senaryolara göre asgari ücretin bir kaç ay içinde açlık sınırının altında kalması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıl sonu yüzde 20 enflasyon senaryosunda asgari ücretin haziran 2023’de açlık sınırının altına ineceği tahmin edilirken Merkez Bankası anketlerindeki tahminlere göre ise asgari ücretin Mart 2023’de açlık sınırının altına inmesi öngörülüyor.