Türkiye’de Son 10 Yılda Meydana Gelen Büyük Terör Saldırıları

Türkiye, geçtiğimiz 10 yılda pek çok defa kanlı terör saldırılarının hedefi oldu

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul’un en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde hain bir terör saldırısı düzenlendi. Meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle 6 insanımız hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırgan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Beyoğlu’ndaki terör saldırısının faili sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütünce istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin’den Türkiye’ye kaçak yollarla girdiğini söyledi.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bununla birlikte Soylu, saldırının gerçekleştiği gün basın mensuplarına Türkiye’de yaklaşık 6 yıldır böyle bir saldırı yaşanmadığını, bu yıl 200’e yakın terör hadisesinin engellendiğini söyledi. Öte yandan İstiklal Caddesi’ndeki hain terör saldırısı, Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda yaşanan terör saldırılarını gündeme getirdi. İşte, Ankara’dan Bursa’ya Türkiye’de son 10 yılda meydana gelen terör saldırıları…

Reyhanlı saldırısı, 2013

2013 yılında Türkiye’nin siyasi alandaki en önemli gündem maddelerinden birisi çözüm süreciydi. İşte böyle bir dönemde, 11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde korkunç bir terör saldırısı meydana geldi. Patlama nedeniyle 53 kişi yaşamını kaybetti, 146 kişi yaralandı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı ile ilgili “Ülkemizde yeni bir dönem başlattık, çözüm süreci. Bu yeni dönemi hazmedemeyenler bu özgürlük havasının teneffüs edilmesine ne yazık ki olumlu bakamayanlar bu tür eylemler içerisine girebilir.” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Bu korkunç saldırıyla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava, 2018 yılında karara bağlandı. Saldırının planlayıcısı ve faili olmakla suçlanan Nasır Eskiocak isimli şahsın da aralarında bulunduğu 9 kişiye 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca 13 farklı sanık da 15 ila 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı…

2015 yılında Türkiye’de arka arkaya pek çok terör saldırısı meydana geldi

7 Haziran 2015 genel seçimlerinden birkaç gün önce Diyarbakır’daki HDP mitinginde bir bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı IŞİD üstlendi. Bu saldırı nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 400’den fazla kişi yaralandı.

7 Haziran seçimlerinde AKP, iktidara geldiği 2002’den sonra ilk defa TBMM’de çoğunluğu kaybetti. Koalisyon görüşmeleri de sonuçsuz kaldı ve 1 Kasım’da erken seçim yapılması kararlaştırıldı. İşte, 7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar olan süreçte Türkiye pek çok terör saldırısına sahne oldu.

Suruç saldırısı, 2015

20 Temmuz 2015’te Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bir intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 34 kişi hayatını kaybetti. 150’den fazla kişi ise yaralandı. Suruç’tan Kobani’ye yardım götürmek üzere toplanan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu üyelerinin basın açıklaması sırasında gerçekleşen saldırıyı IŞİD üstlendi…

Suruç’taki saldırıdan iki gün sonra, bu defa Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde iki polis memuru öldürüldü. Yaşanan bu iki hadise, “çözüm sürecinin fiilen bitişi” olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Temmuz’da sürecin sona erdiğini açıkladı.

Ankara Gar saldırısı, 2015

Türkiye, 1 Kasım seçimlerine doğru yaklaşırken bir kez daha bir terör saldırısı meydana geldi. 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlenen Emek, Barış, Demokrasi Mitingi sırasında, iki farklı intihar saldırısı düzenlendi. 103 kişinin yaşamını kaybettiği, 500’den fazla kişinin yaralandığı olay, “Türkiye tarihindeki en kanlı saldırı” olarak kayıtlara geçti.

2015-2016 arasındaki terör saldırıları nedeniyle Türkiye’de 500’e yakın insan hayatını kaybetti

Haziran 2015’teki HDP mitinginde gerçekleşen saldırının ardından, takip eden 18 ayın 13’ünde can kaybının yaşandığı en az bir bombalı saldırı gerçekleşti. Bu saldırılar PKK, TAK ve IŞİD terör örgütleri tarafından düzenlendi.

Türkiye, 2016 yılında da arka arkaya gerçekleşen terör saldırılarının hedefindeydi

12 Ocak 2016’da İstanbul Sultanahmet Meydanı, IŞİD tarafından üstlenilen bir intihar saldırısına sahne oldu. Saldırı nedeniyle 12 kişi yaşamını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

İstanbul’daki saldırıdan yalnızca 2 gün sonra, 14 Ocak 2016’da terörün çirkin yüzü Diyarbakır’da ortaya çıktı. PKK, Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü bir araçla saldırı düzenlendi. Olayda 6 kişi yaşamını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Başkent Ankara, 17 Şubat 2016’da bir kez daha terörün adresi oldu. Genelkurmay binası önündeki askeri servis araçlarının geçişi sırasında TAK isimli terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 28 kişinin yaşamını kaybettiği saldırıda 61 kişi yaralandı…

19 Mart 2016’da Beyoğlu Kaymakamlığı önünde gerçekleşen intihar saldırısında 5 kişi yaşamını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

Ankara Güvenpark saldırısı, 2016

13 Mart 2016’daki terör saldırısıyla birlikte Ankara’da 5 ay içerisinde 3 kez hain bombalı saldırı gerçekleşti. Güvenpark otobüs durakları önünde bomba yüklü aracın patlaması sonucunda 36 kişi yaşamını kaybetti, 300’den fazla kişi ise yaralandı.

Atatürk Havalimanı ve Vodafone Arena saldırıları, 2016

28 Haziran 2016’da IŞİD, Atatürk Havalimanı’nda bombalı saldırı gerçekleştirdi. 45 kişi yaşamını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Tarihler 10 Aralık’ı gösterdiğinde, Vodafone Arena stadındaki maçın ardından yine bir bombalı saldırı olayı meydana geldi. Teröristlerin hedefinde çevik kuvvet otobüsü vardı. Bu saldırıdan saniyeler sonra, Maçka Parkı’ndaki bir başka terörist, güvenlik güçleri tarafından fark edildi ve üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. İki saldırıda 40’ı emniyet mensubu, 47 vatandaşımız yaşamını kaybetti.

Türkiye, 2016 yılının son gününde de terör örgütlerinin hedefindeydi. IŞİD tarafından Reina isimli gece kulübüne düzenlenen saldırıda çoğu turist, 39 kişi yaşamının kaybetti.

2016 yılında terör saldırılarının gerçekleştiği şehirlerimiz İstanbul ve Ankara ile sınırlı değildi

27 Nisan 2016’da Bursa’daki terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK isimli terör örgütü üstlendi.

20 Ağustos’ta Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki bir sokak düğünü sırasında IŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle 59 kişi yaşamını kaybetti, 90’dan fazla kişi yaralandı.

17 Aralık’ta hain terör örgütü PKK, Kayseri’de çarşı iznini kullanan askerleri hedef aldı. PKK, askerlerin içerisinde bulunduğu otobüse bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırı nedeniyle 15 asker yaşamını kaybetti.