Türkiye’de enflasyon yüzde 80’i geçti

Türkiye’de TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. ENAG ise enflasyonu yüzde 181,37 olduğunu hesapladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 80,21, aylık yüzde 1,46 arttı. Üst üste 15. ayda da yükselen tüketici enflasyonunda 24 yılın yeni zirvesi görüldü.TÜFE’deki (2003=100) değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 47,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,69 olarak gerçekleşti.Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 27,05 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 116,87 ile ulaştırma oldu.Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGrup), tüketici fiyatlarında aylık yüzde 5,86, yıllık yüzde 181,37 artış olduğunu hesapladı.ENAG’ın enflasyon hesaplaması, TÜİK’in hesaplamasının 100 puan üzerinde oldu.